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1 час назад

Глава МИД Венгрии призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией

Елена Прошина

Странам, входящим в Североатлантический альянс необходимо сохранить каналы коммуникаций с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Глава МИД Венгрии обратился к странам НАТО по поводу РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявление дипломата прозвучало на заседании глав МИД стран НАТО в Бухаресте. По его словам, трудности предстоящей зимы «увеличивают важность достижения мира». Венгерский министр считает, что необходимо закрыть факторы, которые могут привести к эскалации конфликта. С этой целью, по словам Сийярто, нельзя перекрывать каналы коммуникации с Россией.

«…Надо сохранять возможность как минимум стратегической коммуникации с русскими, даже зная, что суть этих коммуникаций не может приблизить к тому, как было раньше», — сказал министр.

Ранее Сийярто посетовал на то, что оказался единственным представителем Европейского союза, который провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По словам венгерского политика, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Москвой. Дипломат также напомнил оппозиционным политикам и журналистам Венгрии, критикующим его за встречу с российским министром, что в их домах, в отличие от других стран ЕС, зимой будет тепло.

В мире,Петер Сийярто,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,Генассамблея ООН,ЕС,
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