Глава МИД Венгрии обратился к странам НАТО по поводу РФ

Заявление дипломата прозвучало на заседании глав МИД стран НАТО в Бухаресте. По его словам, трудности предстоящей зимы «увеличивают важность достижения мира». Венгерский министр считает, что необходимо закрыть факторы, которые могут привести к эскалации конфликта. С этой целью, по словам Сийярто, нельзя перекрывать каналы коммуникации с Россией.

«…Надо сохранять возможность как минимум стратегической коммуникации с русскими, даже зная, что суть этих коммуникаций не может приблизить к тому, как было раньше», — сказал министр.

Ранее Сийярто посетовал на то, что оказался единственным представителем Европейского союза, который провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По словам венгерского политика, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Москвой. Дипломат также напомнил оппозиционным политикам и журналистам Венгрии, критикующим его за встречу с российским министром, что в их домах, в отличие от других стран ЕС, зимой будет тепло.