В парламенте Чехии одобрили обучение в стране военных с Украины

Чешский парламент дал согласие на обучение военнослужащих украинских Вооруженных сил на территории республики, сообщает Чешское информационное агентство.
Депутаты большинством голосов одобрили пребывание силовиков Украины на полигоне Либава. До конца следующего года будет организовано пять месячных курсов, которые пройдут до 800 украинских военнослужащих. Парламентарии разрешили инструкторам Чехии участвовать в подготовке солдат ВСУ в других странах Европейского союза, при условии, что количество таких наставников не будет превышать 55.
Также Нижняя палата парламента одобрила участие в 2023 и 2024 годах военнослужащих Вооруженных сил Чехии в миссии Североатлантического альянса в Ираке. Кроме того, получено согласие направить 40 сотрудников военной полиции в самопровозглашенное Косово, которые в течение двух лет будут обеспечивать порядок в составе подразделения итальянских коллег.