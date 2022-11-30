В парламенте Чехии одобрили обучение в стране военных с Украины

Депутаты большинством голосов одобрили пребывание силовиков Украины на полигоне Либава. До конца следующего года будет организовано пять месячных курсов, которые пройдут до 800 украинских военнослужащих. Парламентарии разрешили инструкторам Чехии участвовать в подготовке солдат ВСУ в других странах Европейского союза, при условии, что количество таких наставников не будет превышать 55.