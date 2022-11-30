В Белом доме заявили о помощи Украине в отделении энергосистемы от РФ

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что правительство Соединенных Штатов предпринимают шаги для обеспечения независимости энергосистемы Украины от российских поставок и мощностей. Ее слова приводит ТАСС.

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Она подчеркнула, что США и их союзники намерены продолжать поиск дополнительной поддержки Киеву. «Мы также оказываем содействие в выработке долгосрочных решений в восстановлении и ремонте сетей, помогаем Украине в усилиях в сфере энергетического перехода и создания энергосистемы, отделенной от российской энергии», — указала Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что дефицит электроэнергии на Украине продолжил усугубляться и достиг 30 процентов, что на три процента больше, чем фиксировалось днем ранее. Уточнялось, что такая тенденция обусловлена ухудшением погодных условий.