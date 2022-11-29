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20 минут назад

В США не захотели включать Россию в список стран — спонсоров терроризма

News.ru

Власти США не намерены включать Россию в свой список стран — спонсоров терроризма, поскольку это приведет к ряду негативных последствий, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер. По его словам, такой шаг может помешать реализации зерновой сделки, передает ТАСС.

В США не захотели включать Россию в список стран — спонсоров терроризма
Фото: US Embassy in BelarusUS Embassy in Belarus

В отличие от многих стран Европы, у нас есть очень конкретные внутренние законодательные нормы относительно государств — спонсоров терроризма. Мы считаем, что использование этого законодательства ограничит нашу способность оказывать гуманитарную помощь оккупированным частям Украины, а также способствовать другим действиям, которые, по нашему мнению, отвечают интересам и Украины, и США, таким как зерновая сделка, — сказал Карпентер на брифинге.

23 ноября Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались. Принятая резолюция «признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы».

Ранее Генассамблея НАТО призвала страны — члены Альянса официально объявить Россию террористическим государством. Согласно резолюции, согласованной по итогам саммита военно-политического блока в Мадриде, будет создан международный трибунал для фиксации фактов «российской агрессии» на Украине, чтобы привлечь Москву к ответственности, а также к выплатам ущерба.

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