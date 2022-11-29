В США не захотели включать Россию в список стран — спонсоров терроризма

В отличие от многих стран Европы, у нас есть очень конкретные внутренние законодательные нормы относительно государств — спонсоров терроризма. Мы считаем, что использование этого законодательства ограничит нашу способность оказывать гуманитарную помощь оккупированным частям Украины, а также способствовать другим действиям, которые, по нашему мнению, отвечают интересам и Украины, и США, таким как зерновая сделка, — сказал Карпентер на брифинге.