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15 минут назад

FT: критиковавший финансовую систему Китая основатель Alibaba Джек Ма переехал в Японию

Газета.Ru

Основатель интернет-гиганта Alibaba, владеющего AliExpress, Джек Ма переехал в Японию, где продолжает жить последние полгода. До этого бизнесмен обвинял государственные банки Китая в «менталитете ломбарда» и считал, что регуляторы тормозят инновации, сообщает международная деловая газета Financial Times со ссылкой на источники.

Стало известно местонахождение основателя Alibaba Джека Ма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новым местом пребывания китайского бизнесмена стала японская столица Токио, куда он перевез из своей прежней команды только личного повара и охрану. В стране Ма посещал горячие источники и горнолыжные курорты вместе с семьей. При этом основатель Alibaba на некоторое время уезжал из Японии и посещал США и Израиль, говорится в материале.

Источники газеты рассказали, что в Токио Ма стал коллекционером произведений искусства. В то же время другие утверждают, что главной целью переезда китайского бизнесмена стало решение бизнес-вопросов. При этом в Японии в отличие от жизни в Китае Ма свел до минимума общественную деятельность.

8 ноября аналитики исследовательского центра Hurun Research Institute в своем докладе указали, что чистый капитал китайского бизнесмена сократился на 29% до $25,7 млрд. Причиной этому стало ужесточение политики властей КНР в борьбе против распространения коронавирусной инфекции, а также общего спада в мировой экономике.

В мире,Джек Ма,Alibaba,
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