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13 минут назад

Белорусская оппозиционерка Колесникова попала в реанимацию

Елена Прошина

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову госпитализировали в больницу из колонии, где она отбывала срок за заговор с целью захвата власти, призывы к нему и создание экстремистской организации. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ее коллега Виктор Бабарико.

Белорусская оппозиционерка Колесникова попала в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Колесникова находится в больнице в Гомеле. Ее туда доставили 28 ноября. Изначально Колесникову отправили в первое хирургическое отделение, но позже перевели в реанимацию, отметил Бабарико.

Он также отметил, что ранее адвокат оппозиционерки Владимир Пыльченко сообщал в прокуратуру и УДИН о своих опасениях за состояние ее здоровья и жаловался на отказ в допуске к ней. В колонии ему это обосновывали отсутствием от Колесниковой соответствующего заявления.

Напомним, что в 2021 году Минский суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы. До этого она уже год находилась в СИЗО. Своей вины в выдвинутых ей обвинениях Колесникова так и не признала.

В мире,Мария Колесникова,Виктор Бабарико,
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