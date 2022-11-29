Белорусская оппозиционерка Колесникова попала в реанимацию

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову госпитализировали в больницу из колонии, где она отбывала срок за заговор с целью захвата власти, призывы к нему и создание экстремистской организации. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ее коллега Виктор Бабарико.

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По его словам, Колесникова находится в больнице в Гомеле. Ее туда доставили 28 ноября. Изначально Колесникову отправили в первое хирургическое отделение, но позже перевели в реанимацию, отметил Бабарико.

Он также отметил, что ранее адвокат оппозиционерки Владимир Пыльченко сообщал в прокуратуру и УДИН о своих опасениях за состояние ее здоровья и жаловался на отказ в допуске к ней. В колонии ему это обосновывали отсутствием от Колесниковой соответствующего заявления.