Принцы Уильям и Гарри отказались встретиться в США

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II многие поклонники королевской семьи надеялись, что ее внуки принцы Уильям и Гарри наладят отношения и их конфликт завершится. Однако ожидания не оправдались — братья даже не планируют встретиться в США.

Фото: twitter/KensingtonRoyal twitter/KensingtonRoyal

Члены королевской семьи намерены в одно время прилететь в американский город Бостон. Там они пробудут три дня и примут участие в некоторых мероприятиях. На запланированных событиях также ожидается появление Гарри со своей супругой Меган Маркл.

Несмотря на это, внуки Елизаветы II не намерены встретиться друг с другом. Вероятнее всего, Уильям зол на брата из-за премии «Пульс надежды» от фонда Джона Кеннеди, передает «Телепрограмма».

До этого эксперт по королевской семье леди Колин Кэмпбелл сообщила, что принц Гарри и Меган Маркл обратились к юристам, чтобы провести процесс расторжения брака без лишней шумихи. Пользователи Сети с восторгом встретили эту новость.