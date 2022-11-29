Зеленский назвал необходимую для восстановления Украины сумму

"Мы уже видим интерес к шефству со стороны Франции и Великобритании, Нидерландов и Германии, Дании и Финляндии, Италии и Турции, Польши и Португалии, Чехии и Словении, Латвии и Эстонии, Швейцарии и Словакии, Австрии и Греции, Канады и США, Японии и Австралии", - сообщил он.