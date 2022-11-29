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9 минут назад

«Укрэнерго»: на Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС

News.ru

В результате массированных ракетных ударов на Украине оказались поврежденными все тепло- и электростанции, заявил в беседе с изданием «Новое время. Бизнес» глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Несмотря на это он заявил, что полного блэкаута в Украине нет. Специалисты занимаются ремонтом разрушенных энергообъектов.

На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В течение семи ракетных атак от 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции в Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара, — сказал Кудрицкий.

На Украине ситуацию в энергетике описали как близкую к катастрофической

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Последняя крупная атака по энергообъекта Украины произошла 23 ноября. О взрывах сообщали власти Киева, Львова, Кривого Рога, а также Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Ровненской областей Украины. Тогда компания «Укрэнерго» заявила, что во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго Украины, большая часть украинских электростанций приостановила работу. Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены после массированного ракетного обстрела украинской территории.

В мире,СВО,Владимир Кудрицкий,
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