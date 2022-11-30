На Украине предъявили обвинение замглавы Госдумы Бабакову

На Украине предъявили обвинение замглавы Госдумы Александру Бабакову, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Как отмечается в сообщении, Бабаков проголосовал за ряд федеральных законов по включению Запорожской и Херсонской областей вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области в состав России.
Ранее сообщалось, что бывший начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Роман Дудин был задержан на Украине.
В публикации отмечают, что Дудина подозревают в госизмене и оставлении места службы. Издание подчеркивает, что задержание производилось в одной из областей на западе Украины.
До этого Дудин написал в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) большой пост, в котором критически оценил заявления президента Владимира Зеленского о бездеятельности сотрудников СБУ во время украинского кризиса.
29 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина за провалы в первые дни российской спецоперации.