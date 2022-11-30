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20 минут назад

На Украине предъявили обвинение замглавы Госдумы Бабакову

Газета.Ruиещё 1

На Украине предъявили обвинение замглавы Госдумы Александру Бабакову, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

На Украине предъявили обвинение замглавы Госдумы Бабакову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в сообщении, Бабаков проголосовал за ряд федеральных законов по включению Запорожской и Херсонской областей вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области в состав России.

Ранее сообщалось, что бывший начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Роман Дудин был задержан на Украине.

В публикации отмечают, что Дудина подозревают в госизмене и оставлении места службы. Издание подчеркивает, что задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

До этого Дудин написал в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) большой пост, в котором критически оценил заявления президента Владимира Зеленского о бездеятельности сотрудников СБУ во время украинского кризиса.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина за провалы в первые дни российской спецоперации.

В мире,Роман Дудин,Владимир Зеленский,Александр Бабаков,СБУ,Госдума,
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