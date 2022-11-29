В Финляндии выявили сотни случаев подделки пограничных штампов и ВНЖ россиянами

«Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии расследует только 88 подделок, связанных с карточками вида на жительство. Всего в этом году было выявлено почти 350 подделок печатей, во много раз больше, чем в предыдущие годы», - заявил представитель пограничной службы Финляндии Матти Питкяниитти.