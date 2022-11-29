В Финляндии выявили сотни случаев подделки пограничных штампов и ВНЖ россиянами

Сотрудники пограничной службы Финляндии заявили о массовой подделке россиянами пограничных штампов и вида на жительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную телерадиовещательную корпорацию YLE.
«Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии расследует только 88 подделок, связанных с карточками вида на жительство. Всего в этом году было выявлено почти 350 подделок печатей, во много раз больше, чем в предыдущие годы», - заявил представитель пограничной службы Финляндии Матти Питкяниитти.
Речь идет о подделках, связанных с требованием ЕС по легальному нахождению по визе не более 90 дней в полугодии при многократной визе, либо по срокам, указанным в краткосрочной визе. В погранслужбе уточнили, что большая часть людей, представивших поддельные документы, являются выходцами из Северо-Кавказского региона России.
Ранее стало известно, что правительство Финляндии выделило 6 млн евро для финансирования трехкилометрового пилотного участка ограждения на границе с Россией. Строительство планируется начать в следующем году.