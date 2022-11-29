Президент Германии обратился к немцам с просьбой

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немецких граждан оказать дополнительную помощь Украине. Об этом сообщает издание Bild.
«Миллионы украинцев сейчас переживают зиму, полную нужды, темноты и холода», — сказал Штайнмайер во время посещения логистического центра Немецкого Красного Креста (DRK) в аэропорту Берлина.
В связи с массовым разрушением энергетической инфраструктуры Украины он призвал граждан жертвовать деньги благотворительным организациям, чтобы те закупали генераторы и обогреватели. Президент Германии также попросил немецкие города и муниципалитеты вступать в партнерские отношения с украинскими муниципалитетами, чтобы быстрее доставлять им помощь.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что жители Германии теряют желание продолжать поддержку Украины из-за приверженности военному невмешательству и «усталости» от беженцев.
При этом 52% жителей Германии стали больше экономить на фоне стремительного роста цен.