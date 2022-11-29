Президент Германии обратился к немцам с просьбой

«Миллионы украинцев сейчас переживают зиму, полную нужды, темноты и холода», — сказал Штайнмайер во время посещения логистического центра Немецкого Красного Креста (DRK) в аэропорту Берлина.

В связи с массовым разрушением энергетической инфраструктуры Украины он призвал граждан жертвовать деньги благотворительным организациям, чтобы те закупали генераторы и обогреватели. Президент Германии также попросил немецкие города и муниципалитеты вступать в партнерские отношения с украинскими муниципалитетами, чтобы быстрее доставлять им помощь.