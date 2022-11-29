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39 минут назад

Президент Германии попросил немцев увеличить помочь Украине

Газета.Ru

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немецких граждан оказать дополнительную помощь Украине. Об этом сообщает издание Bild.

Президент Германии обратился к немцам с просьбой
Фото: газета.ругазета.ру

«Миллионы украинцев сейчас переживают зиму, полную нужды, темноты и холода», — сказал Штайнмайер во время посещения логистического центра Немецкого Красного Креста (DRK) в аэропорту Берлина.

В связи с массовым разрушением энергетической инфраструктуры Украины он призвал граждан жертвовать деньги благотворительным организациям, чтобы те закупали генераторы и обогреватели. Президент Германии также попросил немецкие города и муниципалитеты вступать в партнерские отношения с украинскими муниципалитетами, чтобы быстрее доставлять им помощь.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что жители Германии теряют желание продолжать поддержку Украины из-за приверженности военному невмешательству и «усталости» от беженцев.

При этом 52% жителей Германии стали больше экономить на фоне стремительного роста цен.

В мире,Франк-Вальтер Штайнмайер,Международный комитет Красного Креста,
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