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42 минуты назад

В Казахстане обвинили россиян в росте цен

Лера Букина

В связи наплывом российских граждан в Казахстане стоимость аренды жилья и поездок на транспорте в республике значительно повысилась. Об этом заявил «Газете.Ru» лидер партии «Ак жол», депутат мажилиса парламента республики Казахстан Азат Перуашев.

Россиян обвинили в росте цен в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, по большей части речь идет о городах, которые граничат с Россией, в частности, об Уральске и Петропавловске. Депутат подчеркнул, что в некоторых случаях повышение стоимости достигло 50%.

Напомним, что массовый отток людей из РФ начался после того, как в стране объявили частичную мобилизацию.

«Наблюдалась ситуация, когда арендаторов просили выехать, чтобы заселить россиян по более дорогой цене», — подчеркнул Перуашев.

В Минтруда Казахстана сообщили, что в стране с конца сентября остались 100 тысяч россиян

Вместе с тем, по его словам, ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать. Депутат обратил внимание на то, что приток россиян в республике – не единственный фактор роста цен. Перуашев пояснил, что динамика связана с отсутствием насыщения внутреннего рынка товарами собственного производства.

Ранее министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова назвала число россиян, въехавших на территорию Казахстана с 21 сентября 2022 года. Их оказалось более 400 тысяч граждан РФ. Вместе с тем, по ее словам, уехали из страны уже 320 тысяч человек.

В мире,Тамара Дуйсенова,Азат Перуашев,Минтруд России,
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