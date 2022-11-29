Россиян обвинили в росте цен в Казахстане

В связи наплывом российских граждан в Казахстане стоимость аренды жилья и поездок на транспорте в республике значительно повысилась. Об этом заявил «Газете.Ru» лидер партии «Ак жол», депутат мажилиса парламента республики Казахстан Азат Перуашев.

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По его словам, по большей части речь идет о городах, которые граничат с Россией, в частности, об Уральске и Петропавловске. Депутат подчеркнул, что в некоторых случаях повышение стоимости достигло 50%.

Напомним, что массовый отток людей из РФ начался после того, как в стране объявили частичную мобилизацию.

«Наблюдалась ситуация, когда арендаторов просили выехать, чтобы заселить россиян по более дорогой цене», — подчеркнул Перуашев.

Вместе с тем, по его словам, ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать. Депутат обратил внимание на то, что приток россиян в республике – не единственный фактор роста цен. Перуашев пояснил, что динамика связана с отсутствием насыщения внутреннего рынка товарами собственного производства.