В нескольких областях Украины повторно объявили воздушную тревогу

На Украине повторно объявили воздушную тревогу в ряде регионов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты тревог Минцифры страны.

Согласно данным карты, тревога в настоящее время звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, но примерно через 15 минут она была отменена.