В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

В нескольких областях Украины повторно объявили воздушную тревогу

Lenta.ru

На Украине повторно объявили воздушную тревогу в ряде регионов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты тревог Минцифры страны.

В нескольких областях Украины повторно объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно данным карты, тревога в настоящее время звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, но примерно через 15 минут она была отменена.

29 ноября Минобороны России показало карту боевых действий. По данным ведомства, за минувшие сутки украинская армия пыталась атаковать российские позиции на двух направлениях — на купянском и в направлении Червонопоповки в Луганской народной республике.

В мире,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители