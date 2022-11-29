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22 минуты назад

В МИД Турции выступили за расширение границ ЕС от Балкан до Грузии

Газета.Ru

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказался за расширение границ Европейского союза от Балкан до Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление, сделанное в рамках встречи глав МИД стран — участниц НАТО в Бухаресте.

В Турции выступили за расширение Евросоюза от Балкан до Грузии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Необходимо начать новый процесс расширения Евросоюза. Он должен распространяться от Балкан до Грузии, достигать Украины и Молдавии», — сказал он.

По мнению Чавушоглу, данный регион «не может быть полным без участия в нем Турции».

«Мы будем продолжать оставаться игроком в центре региона конфликтов, обеспечивающим его безопасность и стабильность», — подчеркнул министр, отметив, что украинский конфликт диктует необходимость в изменении архитектуры безопасности в Европе.

Он добавил, что Турция призывает своих партнеров по НАТО не проводить разграничительных линий в борьбе с угрозами национальной безопасности и «стоять на стороне Турции в данном вопросе».

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция намерена нарастить военное присутствие на севере Кипра для защиты своих интересов.

В мире,Мевлют Чавушоглу,НАТО,МИД Турции,ЕС,
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