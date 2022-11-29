«От Черного до Балтийского моря»: Блинкен о расширении НАТО

НАТО намерено усилить присутствие от Черного до Балтийского моря, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

«Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО», - сказал дипломат.

По его словам, черноморский регион имеет стратегическое значение для альянса.

Ранее сообщалось, что глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились соблюдать осторожность в Черном море «во избежание инцидентов». В частности, речь идет о том, чтобы между кораблями РФ и НАТО сохранялось достаточное расстояние.