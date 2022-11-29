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49 минут назад

Саакашвили уличили в симуляции болезни

Лера Букина

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе не исключил того, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили спекулирует состоянием здоровья, передает газета ВЗГЛЯД.

Саакашвили заподозрили в симуляции болезни
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Кобахидзе увидел связь между поведением экс-президента страны и экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Председатель партии подчеркнул, что она вышла из тюрьмы в инвалидной коляске, «а на второй день выпрыгнула из нее».

«Не имеем ли мы дело с подобной симуляцией со стороны Саакашвили?, - заявил политик, отметив необходимость установить точный диагноз.

Кобахидзе подчеркнул, что занимаются спекуляцией состоянием здоровья бывшего президента радикальные оппозиционеры. К тому же, как уточнил он, Саакашвили пользуется «привилегированными условиями».

Главная афера Юлии Тимошенко

Ранее адвокат экс-президента Грузии сообщил о нахождении в организме бывшего президента Грузии мышьяка, помимо тяжелых металлов. До этого Саакашвили призвал не спекулировать на теме своего здоровья.

Саакашвили положили в клинику в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Его перевели туда в мае текущего года.

В мире,Ираклий Кобахидзе,Юлия Тимошенко,Михаил Саакашвили,
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