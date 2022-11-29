Саакашвили заподозрили в симуляции болезни

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Кобахидзе увидел связь между поведением экс-президента страны и экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Председатель партии подчеркнул, что она вышла из тюрьмы в инвалидной коляске, «а на второй день выпрыгнула из нее».

«Не имеем ли мы дело с подобной симуляцией со стороны Саакашвили?, - заявил политик, отметив необходимость установить точный диагноз.

Кобахидзе подчеркнул, что занимаются спекуляцией состоянием здоровья бывшего президента радикальные оппозиционеры. К тому же, как уточнил он, Саакашвили пользуется «привилегированными условиями».

Ранее адвокат экс-президента Грузии сообщил о нахождении в организме бывшего президента Грузии мышьяка, помимо тяжелых металлов. До этого Саакашвили призвал не спекулировать на теме своего здоровья.