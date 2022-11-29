Чиновник-трансгендер из Белого дома попался на краже чемодана

Заместитель помощника секретаря по утилизации ядерного топлива в Управлении ядерной энергетики США и ЛГБТ-активист Сэм Бринтон попался на краже чемодана с женской одеждой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Alpha News.

«Сэм Бринтон, один из первых открытых гендерфлюидных сотрудников в федеральном правительстве, обвиняется в краже багажа одной из пассажирок в аэропорту Миннеаполиса», — говорится в публикации.

Заявление о пропаже чемодана было получено службой безопасности аэропорта в Миннеаполисе 16 сентября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Бринтон забирает чемодан из зоны выдачи. Потерпевшая подтвердила, что это ее багаж. По ее словам, общая стоимость чемодана и его содержимого составляет около $2,3 тысячи.

После того, как с Бринтоном связались сотрудники полиции, он далеко не сразу признался в содеянном. Отмечается, что он заявил, что по ошибке взял чужой багаж, потому что устал. Свой чемодан женщина до сих пор не получила. Судебное слушание по делу Сэма Бринтона назначено на 19 декабря.