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53 минуты назад

Чиновник-трансгендер из Белого дома попался на краже женского чемодана

Алиса Селезнёва

Заместитель помощника секретаря по утилизации ядерного топлива в Управлении ядерной энергетики США и ЛГБТ-активист Сэм Бринтон попался на краже чемодана с женской одеждой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Alpha News.

Чиновник-трансгендер из Белого дома попался на краже чемодана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сэм Бринтон, один из первых открытых гендерфлюидных сотрудников в федеральном правительстве, обвиняется в краже багажа одной из пассажирок в аэропорту Миннеаполиса», — говорится в публикации.

Заявление о пропаже чемодана было получено службой безопасности аэропорта в Миннеаполисе 16 сентября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Бринтон забирает чемодан из зоны выдачи. Потерпевшая подтвердила, что это ее багаж. По ее словам, общая стоимость чемодана и его содержимого составляет около $2,3 тысячи.

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После того, как с Бринтоном связались сотрудники полиции, он далеко не сразу признался в содеянном. Отмечается, что он заявил, что по ошибке взял чужой багаж, потому что устал. Свой чемодан женщина до сих пор не получила. Судебное слушание по делу Сэма Бринтона назначено на 19 декабря.

Напомним, Сэм Бринтон стал первым открытым гендерфлюидным сотрудником в правительстве США и прославился своим внешним видом, используя макияж и женскую одежду.

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