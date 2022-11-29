Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет стать членом альянса после завершения боевых действий. Об этом сообщает ABC News.

Такое заявление Столтенберг сделал во время встречи НАТО в Румынии.

«Дверь НАТО открыта. У России нет права вето на присоединение стран. Мы придерживаемся этого и в отношении членства Украины», - заявил Столтенберг, отметив, что президент РФ Владимир Путин «скоро получит Финляндию и Швецию в НАТО».

В то же время Столтенберг подчеркнул, что основное внимание НАТО сейчас уделяется поддержке Украины и тому, чтобы «президент Путин не победил».

Как отмечает ABC News, по сути, Столтенберг повторил обещание, данное альянсом в Бухаресте в 2008 году - что Украина, а также Грузия однажды присоединятся к НАТО.

После референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский призвал принять Киев в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг в ответ на это заявил, что каждая демократия в Европе имеет право подать заявку в альянс, его двери открыты. Однако решение о членстве новой страны должны единогласно одобрить все страны НАТО, напомнил он.