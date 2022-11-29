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1 час назад

Столтенберг: Украина сможет вступить в НАТО после боевых действий

Мария Иванова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет стать членом альянса после завершения боевых действий. Об этом сообщает ABC News.

Такое заявление Столтенберг сделал во время встречи НАТО в Румынии.

«Дверь НАТО открыта. У России нет права вето на присоединение стран. Мы придерживаемся этого и в отношении членства Украины», - заявил Столтенберг, отметив, что президент РФ Владимир Путин «скоро получит Финляндию и Швецию в НАТО».

В то же время Столтенберг подчеркнул, что основное внимание НАТО сейчас уделяется поддержке Украины и тому, чтобы «президент Путин не победил».

Ряд стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление

Как отмечает ABC News, по сути, Столтенберг повторил обещание, данное альянсом в Бухаресте в 2008 году - что Украина, а также Грузия однажды присоединятся к НАТО.

После референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский призвал принять Киев в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг в ответ на это заявил, что каждая демократия в Европе имеет право подать заявку в альянс, его двери открыты. Однако решение о членстве новой страны должны единогласно одобрить все страны НАТО, напомнил он.

В Верховной раде заявляли, что заявку Украины в НАТО публично поддержали уже 11 стран - Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

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