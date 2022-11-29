Столтенберг: Китай пытается увеличить свое присутствие в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай стремится увеличить свое присутствие в Европе, в том числе и за счет контроля критической инфраструктуры в европейских странах. Как сообщает ТАСС, об этом глава альянса заявил в ходе выступления на «Бухарестском форуме».

«Китай подходит все ближе к нам. Мы видим попытки Китая увеличить присутствие в Европе, в том числе разными активностями и попыткой контролировать критическую инфраструктуру», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что Североатлантический альянс должен внимательно следить за тем, чтобы устойчивость и безопасность блока не оказались под угрозой из-за присутствия Китая самыми различными способами

Напомним, что с 29 по 30 ноября в Румынии пройдет заседание глав МИД стран НАТО. В числе прочих вопросов они обсудят реализацию новой стратегической концепции альянса, которую приняли в июне в Мадриде.