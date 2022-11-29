Столтенберг: диалог НАТО с Россией не работает

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об отсутствии возможности вести переговоры с российской стороной. Сейчас, по его словам, не работает институциональный диалог с РФ, передает РИА Новости.

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Сегодня Столтенберг выступил на форуме в Румынии. Он указал на то, что члены альянса долго пытались наладить связь с Россией, однако это не принесло плодов. Как подчеркнул генсек НАТО, о продолжении содержательного диалога не может идти речи в нынешних условиях.

При этом Столтенберг отметил необходимость иметь контакты с РФ по военным линиям и по контролю над вооружением для снижения рисков инцидентов.

Ранее Йенс Столтенберг сообщил об успешном расширении производства в Восточной Европе вооружения советского образца, которое требуется Украине. По его словам, у ряда государств на восточном фланге альянса еще есть крупные производственные мощности для того, чтобы производить такое оружие и боеприпасы.