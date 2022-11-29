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13 минут назад

СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Мария Иванова

Днем во вторник, 29 ноября, в Николаеве раздались звуки взрывов. Об этом сообщает «Страна».

Стало известно о взрывах в Николаеве
Фото: flickr.comflickr.com

По данным издания, воздушная тревога в регионе в этот момент объявлена не была.

Однако согласно карте воздушных тревог Украины, к 13:40 по московскому времени тревога объявлена в большинстве регионов страны, за исключением Киева.

В Киеве пропал свет

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались отключения электроэнергии.

В мире,СВО,ФСБ,
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