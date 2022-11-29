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В НАТО назвали новую страну для противостояния с РФ

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Итальянский генерал Джованни Ианнуччи назвал стабильность Ирака «новым рубежом НАТО». Генерал, руководящий операцией НАТО по поддержке сил Багдада, рассказал газете La Repubblica, что Ирак - одна из самых сложных стран для альянса.

С одной стороны там постоянно растет влияние России и Ирана, а с другой - располагается ограниченный военный контингент НАТО. По словам Ианнуччи, миссия НАТО старается не повторять ошибок прошлого: она сотрудничает с местными властями и «избегает позиций, которые могли бы свидетельствовать о вооруженном вмешательстве Запада».

«У нас совершенно новая модель для НАТО. Мы находимся в Багдаде , чтобы помочь им: миссия хорошо воспринимается политиками и населением, потому что она небольшая, маневренная, небоевая и находится здесь по их приглашению», - подчеркнул он.

«ЕС делает мирные переговоры невозможными»

Словацкий политолог Эдуард Хмелар в своей статье для Časopis argument раскритиковал резолюцию Европарламента, объявляющую Россию «государством-спонсором терроризма». Европарламент ссылается на «однобокие украинские источники и некритически перенимает риторику Владимира Зеленского», считает эксперт.

Зеленский «уже много раз обманывал своих европейских партнеров, так что можно было бы ожидать как минимум благоразумия и проверки его утверждений». Этого не произошло, несмотря на то, что даже США отказались объявить Россию спонсором терроризма, подчеркнул Хмелар. По его мнению, резолюция, не имеющая юридической силы, не поможет украинскому народу - наоборот, она лишь сделает невозможным достижение какого-либо мирного соглашения.

«Не исключаю, что это даже было замыслом инициаторов», - отметил политолог.

Особенно возмутительно, что Европарламент не принял аналогичной резолюции относительно американской интервенции в Ираке, отметил он.

Канадский министр принял участие в дрэг-шоу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принятие участие в канадском спин-оффе «Королевских гонок Ру Пола» - шоу о дрэг-квин, и выступил за разнообразие и терпимость. Как отмечает Breitbart, Трюдо сказал, что ему было «невероятно приятно участвовать в борьбе за правое дело». Он подчеркнул, что «неважно, кто ты, откуда ты, кого ты любишь - ты улучшаешь это место».

«Почему либералы так одержимы дрэг-квин», - написал в комментариях greywulf1064. «Если бы он действительно верил в разнообразие, в его кабинете были бы хотя бы несколько умных людей», - добавил Brian Robertson. «Неважно, кто ты, откуда ты, кого ты любишь - ты обогащаешь это место».

Если только ты не трудолюбивый семьянин, зарабатывающий на жизнь вождением грузовика», - отметил Gazputin.

Россияне рассказали, что им не рады в Латвии

Либерально настроенные, технически подкованные и многоязычные российские эмигранты готовятся уехать из Латвии из-за «жесткой антироссийской позиции латвийского правительства». Как пишет The Telegraph, главный технический инженер компании, в которой была заинтересована Латвия, заявил, что власти затягивают выдачу разрешения на проживание.

По его словам, местное МВД вызывает россиян на «сумасшедшие интервью» и задает вопросы, поддерживают ли они Путина, считают ли Крым российском и какова «политическая принадлежность» их семей в России. По версии The Telegraph, отношение к переехавшим россиянам изменилось отчасти из-за страха правительств Прибалтики перед «русскими шпионами».

«Устрашение России - это очень важно»

Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Норвегия повысила уровень боевой готовности, так как «устрашение России - это очень важно». Норвегия имеет общую границу с Россией протяженностью почти 200 километров.