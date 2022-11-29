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11 минут назад

Эрдоган: Турция не будет ни у кого спрашивать разрешения на спецоперацию

Алиса Селезнёва

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет ни у кого спрашивать разрешения на проведение военной операции в Сирии и Ираке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

Эрдоган сделал заявление о спецоперации в Сирии и Ираке
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость Анкары противодействовать признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Он заявил, что Турция будет и дальше проводить военную операцию в Ираке и Сирии.

«Турция не будет ни у кого спрашивать разрешение на защиту своей территории и отражение внешних угроз. Никого не должны беспокоить усилия Турции по расширению пояса безопасности и спокойствия», - сказал Эрдоган.

Он также заявил о недопустимости поддержки другими странами РПК, «прикрывающихся на севере Сирии названиями PYD и YPG, а также называющих себя «Сирийскими демократическими силами».

Стали известны подробности наземной операции Турции в Сирии

Турецкий президент подчеркнул, что Анкара не будет терпеть лицемерие от стран, которые поддерживают террористов. По словам Эрдогана, никого не должны беспокоить операции Анкары, «направленные на укрепление безопасности и мира».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают, что Турция имеет право защищать себя от террористических нападений, однако не хотят проведения Анкарой каких-либо операций на территории Сирии. По его словам, это может поставить под угрозу гражданское население.

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