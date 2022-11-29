Эрдоган сделал заявление о спецоперации в Сирии и Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет ни у кого спрашивать разрешения на проведение военной операции в Сирии и Ираке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость Анкары противодействовать признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Он заявил, что Турция будет и дальше проводить военную операцию в Ираке и Сирии.

«Турция не будет ни у кого спрашивать разрешение на защиту своей территории и отражение внешних угроз. Никого не должны беспокоить усилия Турции по расширению пояса безопасности и спокойствия», - сказал Эрдоган.

Он также заявил о недопустимости поддержки другими странами РПК, «прикрывающихся на севере Сирии названиями PYD и YPG, а также называющих себя «Сирийскими демократическими силами».

Турецкий президент подчеркнул, что Анкара не будет терпеть лицемерие от стран, которые поддерживают террористов. По словам Эрдогана, никого не должны беспокоить операции Анкары, «направленные на укрепление безопасности и мира».