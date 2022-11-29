Американский генерал назвал условия для промежуточной победы Путина в СВО

Бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил в эфире телеканала CNN, что Москва намерена заставить украинскую сторону сделать запрос на прекращение огня или перемирие. По его словам, согласно действиям армии РФ, страна стремится нанести Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезный урон.

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Экс-генерал выразил обеспокоенность в связи с тем, что окрестности Артемовска могут стать «огненной ловушкой для ВСУ».

«Если ВС России смогут оттеснить позиции украинской армии до момента, пока части из Херсона не прибудут на этот участок, чтобы заставить украинцев запросить передышку и прекращение огня — Путин выиграет», — подчеркнул Кларк.

Он также считает, что России удастся придерживаться такого ритма обстрелов длительное время, а именно несколько недель или даже больше.

Экс-генерал также указал на то, что российская сторона может производить большинство типов своих ракет. По его словам, у России есть все для того, чтобы наносить удар по Украине.