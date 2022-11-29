В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
20 минут назад

Названы условия для промежуточной победы Москвы в СВО

Лера Букина

Бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил в эфире телеканала CNN, что Москва намерена заставить украинскую сторону сделать запрос на прекращение огня или перемирие. По его словам, согласно действиям армии РФ, страна стремится нанести Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезный урон.

Американский генерал назвал условия для промежуточной победы Путина в СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-генерал выразил обеспокоенность в связи с тем, что окрестности Артемовска могут стать «огненной ловушкой для ВСУ».

«Если ВС России смогут оттеснить позиции украинской армии до момента, пока части из Херсона не прибудут на этот участок, чтобы заставить украинцев запросить передышку и прекращение огня — Путин выиграет», — подчеркнул Кларк.

Он также считает, что России удастся придерживаться такого ритма обстрелов длительное время, а именно несколько недель или даже больше.

В НАТО наметился раскол из-за Украины

Экс-генерал также указал на то, что российская сторона может производить большинство типов своих ракет. По его словам, у России есть все для того, чтобы наносить удар по Украине.

Накануне сообщалось, что ВКС России смогли нанести удар высокоточным оружием по сосредоточению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области.

В мире,СВО,Владимир Путин,Верховный суд,НАТО,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители