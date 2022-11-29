Украинская беженка пожаловалась на жизнь в Британии

Украинская беженка Татьяна Дудник пожаловалась на жизнь в Великобритании. Как сообщает журнал Mirror, женщина оказалась недовольна тем, что ее вместе с дочерью разместили в заплесневелом хостеле в Бирмингеме.

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Как отмечает таблоид, украинка жила у британской семьи в рамках программы «Дома для Украины». По истечению шести месяцев Татьяну вместе с дочкой переселили в аварийный дом, где условия оказались значительно хуже.

«Мы не мылись почти неделю, нет возможности принять душ. Повсюду грязь, вонь и плесень», — заявила она.

Из-за ухудшения жизненных условий ее ребенок заболел и начал кашлять. Татьяна сетует. что не может содержать девочку в таких условиях, поскольку здоровье для нее — это самое главное. Она считает, что на родине условия были «лучше, чем здесь».

«Я уже подумываю, не пора ли возвращаться на Украину», — добавила Дудник.