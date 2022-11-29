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12 минут назад

Курды обратились с просьбой к Москве

Елена Прошина

Курды обратились к Российской Федерации с просьбой помочь им достигнуть соглашения между альянсом «Силы демократической Сирии» и правительством Дамаска, чтобы защитить подконтрольные им земли на северо-востоке Сирии. Об этом заявил представитель альянса «Силы демократической Сирии» Арам Хана телеканалу «Аль-Хадас», передает РИА Новости.

Курды обратились с просьбой к Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что курды попросили Россию выступить в качестве инициатора соглашения о координации действий альянса и Дамаска для защиты их территории. Он пояснил, что представители Российской Федерации на встрече с членами альянса огласили ему условия Турции, но все они «были отвергнуты».

Издание напоминает, что Турция 20-го ноября начала воздушную операцию против крыла запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Сирии. Поступала информация об ударах по городу Кобани и на севере Ирака. Глава Турции Тайип Эрдоган считает операцию успешной.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщило, что вооруженные силы Турции завершили приготовления к проведению наземной операции в Сирии. Для старта требуется лишь приказ президента.

«Все приготовления закончены. Теперь необходимо политическое решение», — сказал источник.

В мире,Рабочая партия Курдистана,
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