Курды обратились с просьбой к Москве

Курдский альянс «Силы демократической Сирии» обратился к Москве с просьбой помочь защитить их территории на северо-востоке страны. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на представителя СДС Арама Хана.

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«Мы попросили россиян выступить инициаторами соглашения о координации действий с Дамаском для защиты нашей территории в Сирии», – заявил Хана.

Речь идет о территориях на северо-востоке Сирии, которые подконтрольны курдам. Представители Москвы на встрече с сирийскими курдами представили им условия Турции, которые были отвергнуты.

Турция с конца ноября проводит воздушную операцию против сирийской части «Рабочей партии Курдистана» на севере Сирии. Турецкий лидер назвал операцию успешной, Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что вслед за воздушной операцией будет проведена наземная.