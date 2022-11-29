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1 час назад

«Русские стали воевать лучше»

Елена Прошина

Российские военнослужащие показали хорошие результаты в рамках боевых действий на Украине. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич, передает URA.RU со ссылкой на телеканал Pink.rs.

«Русские стали воевать лучше»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью сербский лидер подчеркнул, что не заметил у российских солдат какое-либо превосходство над украинскими, напротив — у военнослужащих Российской Федерации намного меньше сильных союзников, чем у украинской стороны. Вучич считает, что «русские стали воевать лучше». Он выразил надежду, что стороны конфликта в скором времени добьются урегулирования ситуации.

«Я не русский, не украинец и не американец, который во все это вмешивается. Мне все равно, просто пусть они найдут решение», — сказал он.

Вучич полагает, что боевые действия на территории Украины будут продолжаться еще долго. Он также сообщил, что следующая зима станет для всех еще более сложным периодом, чем в этом году.

Вучич рассказал о дешевом газе для Сербии

Ранее президент Сербии заявил, что ситуация на Украине может обернуться конфликтом мирового масштаба. Он обратился к западным политикам с предупреждением: если они не примут условия главы РФ Владимира Путина, то в мире «начнется ад».

Глава Министерства иностранных дел Сербии Александр Вулин при этом отметил, что Сербии необходимо поддерживать с Россией хорошие отношения, иначе страну ждут страшные последствия.

В мире,Армия,Александр Вулин,Александар Вучич,Владимир Путин,
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