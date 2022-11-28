В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
41 минуту назад

ООН: четыре тысячи мирных жителей погибли в Донбассе с начала спецоперации

Ura.Ru

За время конфликта на Украине, начиная с 24 февраля, на территории Донбасса погибло почти 4 тысяч мирных жителей и чуть более 5 тысяч оказались ранеными. Об этом сообщили в ООН.

В ООН назвали число погибших с начала спецоперации мирных жителей в Донбассе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Донецкой и Луганской областях насчитывается 3 962 убитых», — цитирует заявление организации РИА Новости.

Число раненых мирных жителей в Донбассе равняется 5 390 человек.

Для уточнения данных, URA.RU направила запрос в администрации ДНР и ЛНР. На момент публикации комментарии не поступили.

Военный эксперт назвал ключевые точки СВО

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса от геноцида. Украинские националисты регулярно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР.

В мире,Владимир Путин,ООН,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители