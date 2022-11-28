В ООН назвали число погибших с начала спецоперации мирных жителей в Донбассе

За время конфликта на Украине, начиная с 24 февраля, на территории Донбасса погибло почти 4 тысяч мирных жителей и чуть более 5 тысяч оказались ранеными. Об этом сообщили в ООН.
«В Донецкой и Луганской областях насчитывается 3 962 убитых», — цитирует заявление организации РИА Новости.
Число раненых мирных жителей в Донбассе равняется 5 390 человек.
Для уточнения данных, URA.RU направила запрос в администрации ДНР и ЛНР. На момент публикации комментарии не поступили.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса от геноцида. Украинские националисты регулярно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР.