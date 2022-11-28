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27 минут назад

Генсек НАТО Столтенберг оговорился, поблагодарив Румынию за «экспорт миллионов тонн Украины»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ошибся и в ходе совместной пресс-конференции в понедельник с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте и выразил ему благодарность за «экспорт миллионов тонн Украины».

Генсек НАТО поблагодарил Румынию за «экспорт миллионов тонн Украины»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он заявил, что Румыния проявила гостеприимство, приняв в стране более 1,5 млн беженцев.

«Вы содействуете экспорту миллионов тонн Украины… украинского зерна, чтобы облегчить мировой продовольственный кризис. Вы также представляете существенную военную поддержку Украине», – передает его слова РИА «Новости».

Госдеп: санкции США против РФ повлияли на ход боев на Украине

Ранее Столтенберг перепутал Россию и Украину, обсуждая ситуацию на Украине на Парламентской ассамблее Североатлантического альянса.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,Госдеп США,
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