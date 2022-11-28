Генсек НАТО поблагодарил Румынию за «экспорт миллионов тонн Украины»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ошибся и в ходе совместной пресс-конференции в понедельник с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте и выразил ему благодарность за «экспорт миллионов тонн Украины».
Он заявил, что Румыния проявила гостеприимство, приняв в стране более 1,5 млн беженцев.
«Вы содействуете экспорту миллионов тонн Украины… украинского зерна, чтобы облегчить мировой продовольственный кризис. Вы также представляете существенную военную поддержку Украине», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Столтенберг перепутал Россию и Украину, обсуждая ситуацию на Украине на Парламентской ассамблее Североатлантического альянса.