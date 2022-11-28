Госдеп назвал приоритетом возобновление инспекций в рамках ДСНВ

Администрация Соединенных Штатов считает возобновление инспекций в рамках российско-американского Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) приоритетным вопросом в связи с сохранением договора как инструмента поддержания стабильности. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил представитель Госдепартамента США, комментируя перенос на более поздний срок заседания двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ.

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"Российская сторона проинформировала США, что Россия в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты. Соединенные Штаты готовы перенести встречу на ближайшую возможную дату, поскольку возобновление инспекций является приоритетом для обеспечения функционирования договора как инструмента поддержания стабильности", - отметил дипломат.

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Он не стал отвечать на вопрос о составе американской делегации, которая должна была отправиться на консультации. "На данный момент мы не можем поделиться никакими другими подробностями", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

В понедельник ТАСС в МИД РФ сообщили, что заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ, ранее запланированное на 29 ноября - 6 декабря в Каире, переносится на более поздний срок.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее проинформировал, что возобновление инспекций в рамках ДСНВ будет обсуждаться на встрече двусторонней консультативной комиссии РФ и США в Каире, но эта тема не будет главной. Среди других важных вопросов, которые подлежат обсуждению, Рябков выделил проблему искусственного выведения американцами части стратегических носителей, которые заявлены США как переоборудованные под неядерные миссии.

Приостановка инспекций

Различные ограничительные меры Вашингтона и его союзников против Москвы создают условия, при которых проведение Россией инспекций в Соединенных Штатах в рамках ДСНВ, по сути, оказалось блокировано. Об этом сообщил 23 августа, комментируя по просьбе ТАСС ситуацию вокруг договора, посол России в США Анатолий Антонов.

Как он пояснил, отсутствие нормального авиационного сообщения России с США, закрытие американскими союзниками воздушного пространства для пролета российских самолетов, проблемы с получением транзитных виз для членов инспекционных групп и летных экипажей создают условия, при которых осуществление Москвой "проверок на территории Соединенных Штатов затруднено, если не сказать заблокировано".

По словам Рябкова, "странным образом" в медийном пространстве созыв новой встречи двусторонней консультативной комиссии оказался связан с ситуацией вокруг инспекций.

Золотой стандарт

США и Россия подписали договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.