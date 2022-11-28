Суд отказался возвращать Додона под домашний арест

Высшая судебная палата Молдавии отказалась вернуть экс-президента республики Игоря Додона под домашний арест.
Об этом сообщил ТАСС.
«Отклоняется как необоснованный запрос о применении меры пресечения в виде домашнего ареста», — огласила решение судья.
Ранее прокуратура Молдавии оспорила решение суда, по которому Додон был освобождён из-под домашнего ареста.
18 ноября судьи Высшей судебной палаты приняли решение освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста.
Додону было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий.