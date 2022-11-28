«Санкции против кровавого режима смехотворны»

Фариде Морадхани — племянница верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. О ней мало что известно, однако она активно выступала против действующего в стране режима. 23 ноября ее арестовали после воззвания к другими странам прекратить любые отношения с Тегераном и не поддерживать «кровавый детоубийственный режим». Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее отца — в прошлом союзника аятоллы — тоже в свое время сажали в тюрьму на десять лет.

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За что арестовали племянницу аятоллы

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В Иране арестовали Фариде Морадхани - племянницу аятоллы Али Хаменеи, высшего руководителя Ирана и одного из ближайших соратников лидера Исламской революции, великого аятоллы Рухоллы Хомейни. Об аресте женщины сообщил CNN со ссылкой на ее брата Махмуда Морадхани, который живет во Франции. Он написал в Twitter, что в прошлую среду, 23 ноября, его сестра попыталась обжаловать в иранской прокуратуре постановление суда о ее заключении. И после этого была арестована.

Махмуд Морадхани также опубликовал видеозапись с обращением своей сестры, при этом не уточнив, когда был записан ролик. На нем Фариде Морадхани выступает с резкой критикой политического режима Ирана, который возглавляет ее дядя.

"Свободные люди, будьте с нами и донесите до своих правительств, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый и детоубийственный режим. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких законов и правил, кроме силы и сохранения своей власти любыми возможными способами", — говорит племянница аятоллы на видео.

По словам Морадхани, иранский народ сейчас с мужеством, но с пустыми руками борется со "злыми силами", несет это бремя в одиночку и расплачивается своими жизнями.

Кроме того, женщина подчеркнула, что иранцы фактически находятся в состоянии войны с правительствами тех стран, которые поддерживают режим ее дяди. Она призвала демократические страны отозвать своих представителей из Тегерана, а также выслать иранских дипломатов со своих территорий. Существующие антииранские санкции она назвала "смехотворными".

Морадхани напомнила, что нынешние власти Ирана виновны в гибели тысяч граждан во время протестов в ноябре 2019 года, "пока остальной мир молча наблюдал".

Кто такая Фариде Морадхани

Фариде Морадхани и ее брат Махмуд - дети Али Техрани, также известного как шейх Али Техрани. Он был иранским шиитским богословом и писателем, учеником первого верховного лидера Ирана Рухоллы Хомейни. В прошлом Техрани был очень близок с нынешним аятоллой Хаменеи и женился на его сестре Бадри. Однако после Исламской революции в Иране 1979 года годов между союзниками произошел раскол, и Али Техрани стал одним из лидеров оппозиции. Его несколько раз арестовывали и помещали под стражу.

В 1984 году он тайно сбежал из-под домашнего ареста в соседний Ирак. Оттуда он вел проповеди с критикой Исламской Республики и ее правителей на багдадском фарси-говорящем радио и телевидения. Спустя какое-то время к нему присоединилась и супруга. В 1995 году оппозиционер вернулся в Иран, где был приговорен к 20 годам тюремного заключения, но был освобожден десять лет спустя, в 2005 году.

Али Техрани умер 19 октября 2022 года в Тегеране в возрасте 96 лет. О его детях известно не так много. В частности, неизвестны точные даты рождения арестованной на прошлой неделе Фариде Морадхани. По данным из открытых источников, она получила образование инженера, но занималась правозащитной деятельностью.

Арест 23 ноября - не первый для Фариде Морадхани. 13 января этого года ее арестовали во время возвращения домой. Правозащитные организации сообщали, что иранская служба безопасности провела в доме племянницы аятоллы обыск, изъяла часть вещей. Тот арест связан с ее речью в октябре 2021 года, когда Морадхани активно выступала против смертной казни в Иране. В апреле женщину освободили под залог, однако она все еще находилась под следствием, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Морадхани арестовали на фоне протестов в Иране, которые продолжаются уже более двух месяцев. Они начались в середине сентября после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержал Назидательный патруль - полиция нравов, которая следит за соблюдением гражданами норм шариата.

По данным правозащитных организаций, из-за неправильно надетого хиджаба Амини забили до смерти. Иранское руководство отрицает причастность органов правопорядка к смерти девушки и утверждает, что она умерла из-за проблем с сердцем. После гибели девушки в десятках городов страны начались протесты против полицейского беспредела и непосредственно против режима аятоллы Али Хаменеи. Все демонстрации жестко подавляются государственной службой безопасности.