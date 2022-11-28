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1 час назад

Папу Римского назвали элементом влияния США

Lenta.ruиещё 4

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров прокомментировал заявление Папы Римского Франциска о конфликте на Украине. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Папу Римского назвали элементом влияния США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Федоров осудил слова Папы Римского, что при проведении спецоперации наибольшую жестокость проявляют солдаты, воспитанные вне «русской традиции» — в частности, буряты и чеченцы. Он также назвал понтифика элементом влияния США.

«Американцы делают в России ставку на сепаратизм, как англичане это делали в 1917 году, [аналогично было] и в 1991 году. Сепаратизм — это такое основное направление удара по России, как считают в США, слабое место. И в рамках этого плана работает и Папа Римский — элемент американского влияния на процессы в России», — подчеркнул Федоров.

28 ноября журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором тот высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания он назвал самыми жестокими представителями российских войск людей, которые «не придерживаются русской традиции», и отнес к их числу бурятов и чеченцев.

На слова понтифика ответила представитель МИД России Мария Захарова, которая заявила, что подобное высказывание демонстрирует русофобию и извращение истины. Глава Бурятии Алексей Цыденов посчитал слова Папы Римского странными.

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