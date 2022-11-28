Папу Римского назвали элементом влияния США

«Американцы делают в России ставку на сепаратизм, как англичане это делали в 1917 году, [аналогично было] и в 1991 году. Сепаратизм — это такое основное направление удара по России, как считают в США, слабое место. И в рамках этого плана работает и Папа Римский — элемент американского влияния на процессы в России», — подчеркнул Федоров.