Как сербы и русские стали братьями и так ли это сейчас

Авторы Sports.ru Александр Головин и Максимилиан Алфимов рассказали о том, куда уходят корни братской любви русских и сербов, а также о том, как современная Сербия пытается усидеть на двух стульях.
В 1876 году после двух сокрушительных поражений от Османской империи князь Милан Обренович обратился к российскому императору Александру II с просьбой о помощи. Император пригрозил османам 200-тысячной армией и те согласились на перемирие, но уже через полгода началась новая русско-турецкая война, которая завершилась победой России.
По мирному договору Россия получила часть Бессарабии, Карс и Батуми, а Болгария, Румыния, Сербия и Черногория обрели независимость и избавились от жестких ограничений для христианского населения, навязанных османами.
Следующим шагом к сближению стала Первая мировая война. Когда Австрия объявила Сербии войну из-за убийства эрцгерцога Франца Фердинанда Гаврилой Принципом, Россия встала на сторону Сербии.
Император Николай II заверил сербского короля Александра Карагеоргиевича, что Россия «ни в коем случае не останется равнодушной к судьбе Сербии».
В 1915-1916 годах после отступления сербской армии в Албанию сербов подвели союзники - за ними не пришли корабли, а Италия отказалась пропускать солдат на свою территорию.
Николай II предупредил союзников по Антанте - Францию и Британию - что Россия выйдет из войны, если сербскую армию не спасут. Только после этого сербам помогли выбраться.
Сербская церковь причислила Николая II к лику святых в 1930-х - на 60 лет раньше РПЦ.
Россия не поддержала бомбардировки сербских городов авиацией НАТО в 1999 году. Из-за тех атак премьер-министр РФ Евгений Примаков, направлявшийся с визитом в США, развернул самолет над Атлантикой и вернулся в Россию.
В том же 1999-м толпа российских футбольных фанатов из нескольких тысяч человек пришла к посольству США, чтобы поддержать сербов.
Перед ЧМ-2022 в Катаре, на который не допустили Россию, представительство Россотрудничества - Российский центр науки и культуры - предложило россиянам болеть за сборную Сербии. В центре подчеркнули, что сербы традиционно поддерживают Россию «даже в самые непростые времена».
Sports.ru отмечает, что сейчас Сербия «пытается усидеть на двух стульях» - сохранить хорошие отношения и с Россией, и с ЕС.
Сербия - единственная из европейских стран, отказавшихся вводить санкции против России.
Сербия и Россия проводят совместные военные учения (в последний раз - в 2021 году).
Сербия получала вооружения из РФ.
Сербия продала «Газпром нефти» контрольный пакет (51 процент) национальной нефтяной компании (NIS).
Весной 2022-го Сербия заключила трехлетний контракт на поставки газа из РФ по ценам почти в четыре раза ниже, чем платил за газ ЕС.
При этом Сербия стремится вступить в ЕС, в мае президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна «должна поторопиться на своем европейском пути».
В 2021-м Белград получил от ЕС 122 миллиона евро на поддержку окружающей среды, энергетики и реформы для европейской интеграции.
В октябре 2022-го ЕС выделил Сербии 165 миллионов евро из-за высоких цен на энергоресурсы.
Sports.ru отмечает, что после вступления в ЕС Сербия сможет рассчитывать не на «крохи» в виде миллионов, а на полноценные «миллиарды» помощи.