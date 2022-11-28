Как сербы и русские стали братьями и так ли это сейчас

Авторы Sports.ru Александр Головин и Максимилиан Алфимов рассказали о том, куда уходят корни братской любви русских и сербов, а также о том, как современная Сербия пытается усидеть на двух стульях.

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Как Россия спасла Сербию от Османской империи

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В 1876 году после двух сокрушительных поражений от Османской империи князь Милан Обренович обратился к российскому императору Александру II с просьбой о помощи. Император пригрозил османам 200-тысячной армией и те согласились на перемирие, но уже через полгода началась новая русско-турецкая война, которая завершилась победой России.

По мирному договору Россия получила часть Бессарабии, Карс и Батуми, а Болгария, Румыния, Сербия и Черногория обрели независимость и избавились от жестких ограничений для христианского населения, навязанных османами.

Как Россия поддержала Сербию в Первой мировой

Следующим шагом к сближению стала Первая мировая война. Когда Австрия объявила Сербии войну из-за убийства эрцгерцога Франца Фердинанда Гаврилой Принципом, Россия встала на сторону Сербии.

Император Николай II заверил сербского короля Александра Карагеоргиевича, что Россия «ни в коем случае не останется равнодушной к судьбе Сербии».

В 1915-1916 годах после отступления сербской армии в Албанию сербов подвели союзники - за ними не пришли корабли, а Италия отказалась пропускать солдат на свою территорию.

Николай II предупредил союзников по Антанте - Францию и Британию - что Россия выйдет из войны, если сербскую армию не спасут. Только после этого сербам помогли выбраться.

Сербская церковь причислила Николая II к лику святых в 1930-х - на 60 лет раньше РПЦ.

Россия и бомбардировки Югославии

Россия не поддержала бомбардировки сербских городов авиацией НАТО в 1999 году. Из-за тех атак премьер-министр РФ Евгений Примаков, направлявшийся с визитом в США, развернул самолет над Атлантикой и вернулся в Россию.

В том же 1999-м толпа российских футбольных фанатов из нескольких тысяч человек пришла к посольству США, чтобы поддержать сербов.

Россия и Сербия сейчас

Перед ЧМ-2022 в Катаре, на который не допустили Россию, представительство Россотрудничества - Российский центр науки и культуры - предложило россиянам болеть за сборную Сербии. В центре подчеркнули, что сербы традиционно поддерживают Россию «даже в самые непростые времена».

Sports.ru отмечает, что сейчас Сербия «пытается усидеть на двух стульях» - сохранить хорошие отношения и с Россией, и с ЕС.

Сербия - единственная из европейских стран, отказавшихся вводить санкции против России.

Сербия и Россия проводят совместные военные учения (в последний раз - в 2021 году).

Сербия получала вооружения из РФ.

Сербия продала «Газпром нефти» контрольный пакет (51 процент) национальной нефтяной компании (NIS).

Весной 2022-го Сербия заключила трехлетний контракт на поставки газа из РФ по ценам почти в четыре раза ниже, чем платил за газ ЕС.

При этом Сербия стремится вступить в ЕС, в мае президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна «должна поторопиться на своем европейском пути».

В 2021-м Белград получил от ЕС 122 миллиона евро на поддержку окружающей среды, энергетики и реформы для европейской интеграции.

В октябре 2022-го ЕС выделил Сербии 165 миллионов евро из-за высоких цен на энергоресурсы.