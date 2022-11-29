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1 час назад

Иранские власти заявили о более 300 погибших на акциях протеста

Газета.Ruиещё 1

По данным одного из командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амира Али Гаджизаде, в ходе протестов погибли более 300 человек, включая силовиков, сообщает Associated Press, ссылаясь на иранского военачальника.

Более 300 человек погибли на акциях протеста в Иране
Фото: ReutersReuters

По его словам, многими жертвами являлись рядовые иранцы, не принимавшие участия в протестах, но в числе погибших были и сотрудники сил безопасности.

При этом организация "Правозащитники в Иране" (HRAI) публикует информацию, что при беспорядках погиб 451 протестующий и 60 сотрудников служб безопасности, еще более 18 тысяч человек были задержаны.

Массовые протесты в Иране начались этой осенью, после смерти Махсы Амини, женщины, задержанной полицией нравов в сентябре у станций метро в Тегеране за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

Ранее МИД Ирана обвинил страны Запада в организации протестов в стране.

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