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33 минуты назад

Сын Бориса Джонсона впервые встретился с Дедом Морозом

Газета.Ru

Двухлетний сын бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона встретился с Дедом Морозом. Об этом пишет Daily Mail.

Сын Бориса Джонсона впервые встретился с Дедом Морозом
Фото: carrielbjohnson/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)carrielbjohnson/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга политика Кэрри Джонсон вместе с сыном Уилфредом посетила лондонский магазин Anya Hindmarch Santa's Grotto, где за £45 семьи с детьми могут прогуляться по снегу и встретиться с Дедом Морозом, который прочитает сказку. Жена Бориса Джонсона поделилась фото в Instagram после посещения новогодней выставки.

"Спасибо Anya Hindmarch за волшебство", - написала она.

Как пишут британские журналисты, сын Бориса Джонсона впервые встретился с Дедом Морозом.

Супруги не показывают лицо Уилфреда, поэтому его опять сняли со спины.

Ранее в этом году Кэрри Джонсон опубликовала снимок, на котором она и ее двухлетний ребенок проводят время вместе в Winter Wonderland в лондонском Гайд-парке.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что жену Бориса Джонсона раскритиковали за неудачное платье для прощальной речи мужа.

В мире,Борис Джонсон,
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