Постпреды ЕС планируют начать обсуждение конфискации российских активов

Постпреды ЕС 30 ноября планируют начать обсуждение вопроса о возможной конфискации в странах союза российских активов и их потенциальном использовании для восстановления Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕС.
Совет ЕС утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений Евросоюза. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейдерс заявлял, что такое решение откроет путь к конфискации российских активов в ЕС в случае обхода или нарушения санкций.
Ранее Швейцария ввела восьмой пакет санкций против России с связи со спецоперацией на Украине.
По данным СМИ, Федеральный совет поддержал меры, одобренные Европейским союзом в рамках восьмого пакета санкций.
Уточняется, что основной мерой стало введение потолка цен на российскую нефть, согласованного G7. Согласно ограничениям, граждане ЕС больше не смогут занимать должности в органах управления российских государственных компаний.