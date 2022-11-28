Постпреды ЕС планируют начать обсуждение конфискации российских активов

Постпреды ЕС 30 ноября планируют начать обсуждение вопроса о возможной конфискации в странах союза российских активов и их потенциальном использовании для восстановления Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕС.

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Совет ЕС утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений Евросоюза. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейдерс заявлял, что такое решение откроет путь к конфискации российских активов в ЕС в случае обхода или нарушения санкций.

Ранее Швейцария ввела восьмой пакет санкций против России с связи со спецоперацией на Украине.

По данным СМИ, Федеральный совет поддержал меры, одобренные Европейским союзом в рамках восьмого пакета санкций.