Украинские пекари заявили о проблемах с выпечкой хлеба

«Есть довольно долгий цикл производства определенных сортов хлеба, где процесс от подачи муки до упаковки занимает более 6 часов. И прервать этот процесс на любом этапе или остановить печь — значит отправить всю партию, а это тонны хлеба, на утилизацию», — сказал Дудченко.