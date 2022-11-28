Украинские пекари заявили о проблемах с выпечкой хлеба

Технология изготовления хлеба нарушается при регулярных отключениях электроэнергии, которые имеют место на Украине. Об этом заявил первый вице-президент «Всеукраинской ассоциации пекарей» Юрий Дученко, передает РИА Новости. По его словам, при остановке процесса под утилизацию рискует попасть вся партия.
«Есть довольно долгий цикл производства определенных сортов хлеба, где процесс от подачи муки до упаковки занимает более 6 часов. И прервать этот процесс на любом этапе или остановить печь — значит отправить всю партию, а это тонны хлеба, на утилизацию», — сказал Дудченко.