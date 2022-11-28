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19 минут назад

Украинские пекари заявили о проблемах с выпечкой хлеба

Lenta.ru

Технология изготовления хлеба нарушается при регулярных отключениях электроэнергии, которые имеют место на Украине. Об этом заявил первый вице-президент «Всеукраинской ассоциации пекарей» Юрий Дученко, передает РИА Новости. По его словам, при остановке процесса под утилизацию рискует попасть вся партия.

Украинские пекари заявили о проблемах с выпечкой хлеба
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Есть довольно долгий цикл производства определенных сортов хлеба, где процесс от подачи муки до упаковки занимает более 6 часов. И прервать этот процесс на любом этапе или остановить печь — значит отправить всю партию, а это тонны хлеба, на утилизацию», — сказал Дудченко.

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