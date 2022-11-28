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7 минут назад

Папа Римский Франциск сообщил, что его визит в Киев возможен только при посещении и Москвы

ТАСС

Папа Римский Франциск решил, что посетит Киев, если также посетит и Москву. Об этом он сказал в опубликованном в понедельник на портале американского иезуитского журнала "Америкамагазин" (Americamagazin) интервью.

Папа Римский назвал условие визита в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я думал о поездке [в Киев], но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух", - сказал понтифик.

Он отметил, что три раза говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону.

"Я работаю со списками заключенных - как гражданских, так и военнопленных, и я отправлял списки российскому правительству, и ответ всегда был положительным", - сказал Франциск.

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Он напомнил о постоянном внимании, в том числе гуманитарного характера, которое Святой престол и он лично через своих эмиссаров уделяет Украине.

"Позиция Святого престола состоит в том, чтобы искать мир и достигать взаимопонимания. Дипломатия Святого престола действует в этом направлении и, конечно, всегда готова выступить посредником", - заключил Франциск.

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