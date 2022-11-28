Протестующие польские шахтеры заблокировали вывоз угля

Протестующие шахтеры заблокировали вывоз угля из шахты в Малопольском воеводстве в Польше. Об этом сообщает польское радио RMF FM.

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«В Малопольском Либенже, на территории шахты Янина, проходит акция протеста», — передает радиостанция, отмечая, что шахтеры перекрыли выход и вход в шахту, а также железнодорожные пути перевозки угля.

Сообщается, что шахтеры выступили с требованием увеличения заработной платы. На 28 ноября по этому поводу уже запланированы переговоры с участием профсоюзов.