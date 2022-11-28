Грузинская оппозиция назвала ГПЦ «продолжением России»

Председатель оппозиционной Республиканской партии Грузии, депутат Хатуна Самнидзе назвала Грузинскую Православную церковь (ГПЦ) «продолжением России» и «большим злом», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Патриархия имеет большую власть, влияет на политические процессы, но ни за что не отвечает», – сказала она,
«Я не говорю о религии и вере, я говорю об институте, – отметила она. – Патриархия часто превышает свои полномочия и вмешивается в политические процессы. Вот почему я расцениваю ее как продолжение России».
Депутат выразила возмущение поздравительным посланием патриарха Грузии Ильи Второго на имя главы РПЦ Кирилла 20 ноября в связи с его 76-летием.
«Этот факт, как и то, что ГПЦ не признала автокефалию церкви Украины», – назвала Хатуна Самнидзе аргументы а пользу «пророссийскости» ГПЦ.
Депутат заявила о «сильном влиянии российской церкви на ГПЦ».
По ее словам, патриархия Грузии сеет в обществу «вражду и нетерпимость», «противостоит прогрессу, равноправию и развитию», являясь «большим злом».
По всем опросам, ГПЦ является одним из самых авторитетных институтов в Грузии.