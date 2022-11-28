Грузинская оппозиция назвала ГПЦ «продолжением России»

«Патриархия имеет большую власть, влияет на политические процессы, но ни за что не отвечает», – сказала она,

«Я не говорю о религии и вере, я говорю об институте, – отметила она. – Патриархия часто превышает свои полномочия и вмешивается в политические процессы. Вот почему я расцениваю ее как продолжение России».