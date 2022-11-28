Названо условие полного блэкаута на Украине

«Основной вопрос, смогут ли они удержать в энергобалансе АЭС. Как только были аварийно отключены АЭС, мгновенно вся страна погрузилась во тьму, тогда начинается полный блэкаут. Россия не бьет по АЭС, но вынуждает оператора энергосистемы Украины самостоятельно их отключать. Зачастую, если электростанции целые, то с них нельзя получить электроэнергию, потому что затруднен переток между регионами. Если Россия будет дальше добиваться изоляции атомных станций, тогда да, [грозит полный блэкаут]», — описал сценарий блэкаута аналитик.