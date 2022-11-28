Экоактивисты перекрыли движение в нескольких городах Австрии

Активисты природоохранного движения Letzte Generation ("Последнее поколение") в понедельник перекрыли движение на нескольких улицах в австрийских городах Грац, Инсбрук и Линц, требуя от властей снижения лимита максимальной скорости на автотрассах в стране до 100 км/ч.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Сегодня мы вышли на улицы Линца, Граца и Инсбрука, чтобы привлечь внимание к надвигающейся климатической катастрофе. Если мы не хотим проиграть наше будущее, правительство должно наконец действовать!" - говорится в сообщении австрийского отделения движения, опубликованном в Twitter.

На размещенных активистами фотографиях видны члены движения, приклеившие себя к асфальту на проезжей части улиц австрийских городов. Они облачены в оранжевые светоотражающие жилеты и держат транспаранты с лозунгами в поддержку ограничения скорости на автобанах.

В настоящее время на большинстве скоростных магистралей Австрии легковые автомобили могут передвигаться в дневное время со скоростью до 130 км/ч.