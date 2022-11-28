Экоактивисты перекрыли движение в нескольких городах Австрии

Активисты природоохранного движения Letzte Generation ("Последнее поколение") в понедельник перекрыли движение на нескольких улицах в австрийских городах Грац, Инсбрук и Линц, требуя от властей снижения лимита максимальной скорости на автотрассах в стране до 100 км/ч.
"Сегодня мы вышли на улицы Линца, Граца и Инсбрука, чтобы привлечь внимание к надвигающейся климатической катастрофе. Если мы не хотим проиграть наше будущее, правительство должно наконец действовать!" - говорится в сообщении австрийского отделения движения, опубликованном в Twitter.
На размещенных активистами фотографиях видны члены движения, приклеившие себя к асфальту на проезжей части улиц австрийских городов. Они облачены в оранжевые светоотражающие жилеты и держат транспаранты с лозунгами в поддержку ограничения скорости на автобанах.
В настоящее время на большинстве скоростных магистралей Австрии легковые автомобили могут передвигаться в дневное время со скоростью до 130 км/ч.
Ранее активисты этого движения отметились рядом других резонансных акций на территории Австрии. Они в знак протеста облили нефтью картину "Смерть и жизнь" (Tod und Leben) австрийского художника Густава Климта (1862-1918), выставленную в Музее Леопольда в Вене. Экоактивисты также приклеили себя к подиуму со скелетом динозавра в венском Музее естествознания и временно перекрывали уличное движение в городах Грац и Линц. Они требуют от правительства республики отказаться от ископаемых источников энергии и ввести ограничение скорости в 100 км/ч на автобанах страны.