«Мы должны быть готовыми к различным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худшего сценария. Полной эвакуации не будет – возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд отдельных категорий людей в пригород, туда, где может быть сервис», - сказал Кличко.