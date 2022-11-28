Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород в случае худшего сценария развития ситуации с энергоснабжением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «РБК Украина».
«Мы должны быть готовыми к различным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий даже в случае эвакуации. Я не исключаю худшего сценария. Полной эвакуации не будет – возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд отдельных категорий людей в пригород, туда, где может быть сервис», - сказал Кличко.
При этом мэр уточнил, что речь о переселении жителей Киева в другие регионы или вывозе за границу не идет. Он также призвал жителей запастись всем необходимым.
«Просьба иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и пауэрбанки, закачайте офлайн-карты на свои телефоны. И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо поехать к своему дому в пригороде, где есть вода, печь, либо поехать к своим знакомым», - добавил киевский мэр.
Ранее Кличко призвал жителей быть готовыми к тому, что отключения света продолжатся до весны. Это связано с тем, что сейчас идет большая нагрузка на энергосистему. Он также добавил, что сейчас в Киеве открыты 430 пунктов обогрева. В случае необходимости город готов оперативно развернуть еще более 100 пунктов. Также вскоре Киев получит 12 передвижных модульных котельных, которые заказали специально под пункты обогрева.