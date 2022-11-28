Два энергоблока ЗАЭС перевели в режим «горячего останова»

Два энергоблока на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведены в режим «горячего останова». Об этом со ссылкой на «Росэнергоатом» в понедельник, 28 ноября, пишет РИА Новости.

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В компании уточнили, что в Энергодар тепло подается.

Ранее представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара сообщал, что эксплуатационная безопасность Запорожской АЭС обеспечивается в полном объеме. Также местные власти заявили, что сообщения о планах Москвы якобы покинуть объект являются фейком.