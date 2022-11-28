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47 минут назад

Кличко заявил, что отключения света в Киеве могут продолжаться до весны

ТАСС

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы быть готовыми к тому, что отключения света продолжатся до весны, а также не исключил частичную эвакуацию. Об этом градоначальник сообщил в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в понедельник.

"Мы должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны. Это связано в том числе с низкими температурами, у многих людей стоят дающие тепло приборы, у кого-то теплые полы. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии, поэтому идет большая нагрузка на энергосистему", - сказал мэр.

Он также отметил, что не исключает частичной эвакуации населения столицы.

"Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий, даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет - может быть частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут находиться сервисы", - сказал Кличко.

Мэр Кличко: при самом плохом сценарии, возможно, придется эвакуировать часть Киева

Также он вновь, по сути, предложил тем, кто имеет возможность выехать за город, сделать это:

"В случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо уехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо уехать к своим знакомым".

По словам Кличко, сейчас в Киеве открыты 430 пунктов обогрева. При этом он, комментируя обвинения в плохой работе по организации пунктов, снова заявил, что вопрос политизируют.

"Мне депутаты от партии власти, когда их встречаю во время объезда и проверки пунктов, в лицо говорят, что все хорошо с пунктами, а потом делают посты под копирку, что все плохо. Это дико выглядит и для киевлян, и для зарубежных партнеров", - считает Кличко.

Говоря о численности населения Киева, он отметил, что, по данным властей, в городе сейчас проживает более 3,3 млн человек.

"У нас на сегодняшний день насчитывается примерно 3,35 млн человек", - сказал он, добавив, что подсчет ведется "по количеству смартфонов".

На данный момент в Киеве, несмотря на обещания властей быстро восстановить критически важную инфраструктуру, продолжаются аварийные отключения электричества.

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