Сунак последует примеру РФ и Китая во внешней политике

Лондон должен следовать примеру России и Китая и планировать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, строить политику на краткосрочную перспективу неэффективно.

«Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Таким образом, мы совершим революционный скачок», — сказал он.

Как отмечает агентство, после того, как Сунак занял должность премьера, он смягчил подход Великобритании к Китаю. В частности, новый глава кабинета отказался от плана своего предшественника Лиз Трасс объявить КНДР угрозой для государства.

Также отмечается, что Великобритания поставит Украине новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы «защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую они полагаются».