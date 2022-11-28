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13 минут назад

Сунак призвал брать пример с России

Елена Прошина

Лондон должен следовать примеру России и Китая и планировать свою внешнюю политику на долгосрочную перспективу, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Сунак последует примеру РФ и Китая во внешней политике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, строить политику на краткосрочную перспективу неэффективно.

«Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Таким образом, мы совершим революционный скачок», — сказал он.

Как отмечает агентство, после того, как Сунак занял должность премьера, он смягчил подход Великобритании к Китаю. В частности, новый глава кабинета отказался от плана своего предшественника Лиз Трасс объявить КНДР угрозой для государства.

Также отмечается, что Великобритания поставит Украине новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы «защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую они полагаются».

Ранее стало известно, что Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий и средства борьбы с беспилотниками. Кроме того, Лондон увеличит объемы гуманитарной помощи для украинцев перед заморозками. Размер новой партии военной помощи составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,
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