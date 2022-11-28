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59 минут назад

Ким Чен Ын сфотографировался с дочерью на фоне стратегической ракеты Hwasong-17

Газета.Ru

Лидер Корейской народной демократической республики Ким Чен Ын сфотографировался со своей дочерью Джу Э на фоне межконтинентальной стратегической ракеты Hwasong-17, способной нести ядерную боеголовку и достичь территории США. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Ким Чен Ын попозировал с дочерью на фоне новой ракеты
Фото: KCNA/ReutersKCNA/Reuters

По оценкам профессора Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му Чжина, Ким Чен Ын пытается показать, что ядерное оружие для КНДР является способом защиты будущего поколения.

При этом издание отмечает, что появление Джу Э в кадре свидетельствует о том, что она станет преемницей Ким Чен Ына на посту лидера страны.

Ракета Hwasong -17, по оценкам министра обороны Японии Ясукадзу Хамады, обладает дальностью 15 тыс. км и способна нести несколько боеголовок массой 2-3,5 тонны. Точные характеристики ракеты неизвестны.

Впервые была продемонстрирована на параде 10 октября 2020 года, первый запуск состоялся 24 марта 2022 года, второй - 18 ноября 2022 года.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ставит целью построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание "невиданной абсолютной" мощью для защиты достоинства и суверенитета северокорейского государства и народа.

В ходе выступления по случаю повышения званий руководителей и ученых из оборонной научно-исследовательской сферы Ким Чен Ын подчеркнул, что это дело "является самым великим и важным".

Он назвал новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" "самым могущественным в мире стратегическим оружием" и поблагодарил участвующих в его разработке и совершенствовании ученых.

В мире,Ясукадзу Хамада,Чен Ким,
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